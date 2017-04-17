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فيديو.. الإسعاف: «سيارة طوارئ» كل 25 كيلو على الطرق السريعة

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فيديو.. الإسعاف: «سيارة طوارئ» كل 25 كيلو على الطرق السريعة فيديو.. الإسعاف: «سيارة طوارئ» كل 25 كيلو على الطرق السريعة

التحرير

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قال رامي الناظر، مساعد رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ منذ أعياد المسيحيين حتى أعياد الربيع، مؤكدًا أن الهيئة أعادات انتشار سيارات الإسعاف في جميع المحافظات وتواجدها على الطرق السريعة، مستدركًا: "كل 25 كيلو توجد سيارة إسعاف وطوارئ".

أضاف الناظر، خلال تصرحات خاصة لقناة "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن سيارات الإسعاف تتواجد بالقرب من المتنزهات والحدائق خشيه حدوث أي طارئ، كذلك توفير 10 لنشات إسعاف في القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وسواهاج، وتقوم بعمل مسح شامل لشواطئ النيل.

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أشار مساعد رئيس هيئة الإسعاف - إلى أن استعدادات الوزارة تختلف من عام لعام خلال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، من حيث انتشار سيارات الإسعاف، موضحًا أن هذا يتم بالتنسيق مع المستشفيات التابعة لوزراة الصحة.

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التحرير

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