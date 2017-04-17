عاجل.. مصدر بالبترول يكشف عن المستور ويذكر السبب الخفي وراء انفجار خط غاز التجمع الخامس بعد 48 ساعة من اشتعال النيران به

سمر العشري

في إطار البحث عن الأسباب التي أدت إلى انفجار خط الغاز الواقع بشارع التسعين في التجمع الخامس، يوم السبت الماضي، فقد كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن السبب الخفي وراء انفجار ماسورة الغاز واشتعال النيران بالمنطقة.

وأكد المصدر، من خلال تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى كسر ماسورة الغاز ونشوب الحريق، يرجع إلى عدم وجود علامات احترازية على خط البوتاجاز، مما أدى إلى اصطدام لودر حفر بالخط على عمق تحت الأرض أقصاه مترين، مما أحدث به شرخا نتج عنه حريق هائل.

وأضاف المصدر، أن وجود العلامات الاحترازية والإرشادية مهم جدا على خطوط الغاز، لأنها تعمل على لفت انتباه القائمين بأعمال الحفر والمرافق بأن المنطقة التي يتواجدون فيها بها خطوط غاز، ويجب التعامل معها بحذر لحمايتها، بالإضافة إلى أنها تتضمن رقم الطوارئ، وعمق الخطوط تحت الأرض، وكيفية التعامل معها في المناطق التي يتم فيها أعمال حفر.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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