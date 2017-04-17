أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

عاجل.. مصدر بالبترول يكشف عن المستور ويذكر السبب الخفي وراء انفجار خط غاز التجمع الخامس بعد 48 ساعة من اشتعال النيران به

Google+ Print
عاجل.. مصدر بالبترول يكشف عن المستور ويذكر السبب الخفي وراء انفجار خط غاز التجمع الخامس بعد 48 ساعة من اشتعال النيران به عاجل.. مصدر بالبترول يكشف عن المستور ويذكر السبب الخفي وراء انفجار خط غاز التجمع الخامس بعد 48 ساعة من اشتعال النيران به

في إطار البحث عن الأسباب التي أدت إلى انفجار خط الغاز الواقع بشارع التسعين في التجمع الخامس، يوم السبت الماضي، فقد كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن السبب الخفي وراء انفجار ماسورة الغاز واشتعال النيران بالمنطقة.

وأكد المصدر، من خلال تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى كسر ماسورة الغاز ونشوب الحريق، يرجع إلى عدم وجود علامات احترازية على خط البوتاجاز، مما أدى إلى اصطدام لودر حفر  بالخط على عمق تحت الأرض أقصاه مترين، مما أحدث به شرخا  نتج عنه حريق هائل.

وأضاف المصدر، أن وجود العلامات الاحترازية والإرشادية مهم جدا على خطوط الغاز، لأنها تعمل على لفت انتباه القائمين بأعمال الحفر والمرافق بأن المنطقة التي يتواجدون فيها بها خطوط غاز، ويجب التعامل معها بحذر لحمايتها، بالإضافة إلى أنها تتضمن رقم الطوارئ، وعمق الخطوط تحت الأرض، وكيفية التعامل معها في المناطق التي يتم فيها أعمال حفر.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"