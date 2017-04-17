بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد شاطئ "ميريت 4" خلال احتفالات شم النسيم



البحر الأحمر ـ أحمد عوض:

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، شاطئ "ميريت 4"، لمتابعة الخدمات المقدمة للمحتفلين بشم النسيم.

التقى المحافظ بعدد من زوار الشاطئ، الذين أبدوا سعادتهم بوجود المحافظ، ووجه بتوفير الخدمات لرواد الشاطئ من أمن وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ، لخدمة الزوار ومساعدتهم على الاستمتاع بهذا اليوم الجميل، تحت شمس مدينة الغردقة السياحية ومياه البحر الممتعة.

وخلال زياته، وجه مدير مرور البحر الأحمر بضرورة تسهيل الحركة المرورية بشاطئ الميريت، لتسهيل حركة المواطنين في المنطقة.

وفي السياق، تفقد المحافظ شوارع وميادين الغردقة ومنها طريق عرابية وميدان السقالة، وطريق فلفلة والممشى السياحي، وطريق النصر وميدان الدهار، للاطمئان على الحركة الأمنية والمرورية بها.