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سقوط طائرة صغيرة في البرتغال بالقرب من متجر

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سقوط طائرة صغيرة في البرتغال بالقرب من متجر سقوط طائرة صغيرة في البرتغال بالقرب من متجر

مصراوي Masrawy

سقوط طائرة صغيرة في البرتغال بالقرب من متجر

لشبونة - (د ب أ):

سقطت طائرة صغيرة على متنها أربعة أفراد اليوم الاثنين بجوار أحد المتاجر بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة.

وذكرت صحيفة "بوبليكو" البرتغالية استنادا إلى قوات الإطفاء المحلية أن الحادث أودى بحياة الطيار والركاب الثلاثة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا في الحادث.

وبحسب البيانات، فإن الطائرة انفجرت في الهواء، ثم تساقط حطامها على الأرض، متسببة في عمود ضخم من الدخان.

وتوجه العديد من قوات الإنقاذ وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث.

وترجح السلطات أن الطائرة أقلعت من مطار مدينة تيريس البرتغالية.

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مصراوي Masrawy

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