بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد حدائق الشلالات وأنطونيادس

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، حدائق الشلالات وأنطونيادس، وذلك في إطار جولاته لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لزوار المدينة وقاطنيها.

وأكد "سلطان"، خلال الجولة، على ضرورة التعاون بين المحافظة والمواطن السكندري، لا سيما فيما يخص منظومة النظافة، كي تصل الإسكندرية إلى مستوى النظافة الذي يليق بها وينشده أهالي المدينة.

ووجه المحافظ، ضباط قسم شرطة باب شرقي، بضرورة تكثيف الحملات الأمنية على حديقة الشلالات لمنع حدوث أي مشكلات لرواد الحديقة، والتأكد من أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس حي وسط، بضرورة الاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل، وإجراء صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات، وأعمدة الإضاءة بحدائق الشلالات.