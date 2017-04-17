مصرع طالب غرقًا في ترعة "طنامل" بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي طالب، اليوم الاثنين، مصرعه، بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بالدقهلية، بعد نزوله للاستحمام في ترعة القرية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة أجا، بغرق طالب بمياه الترعة أمام قرية طنامل، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال "الشاذلي محمد طلبة العوضي"، 16 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أجا المركزي، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.