"أكواريوم الغردقة".. شم النسيم في ضيافة أسماك البحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض



شهد "أكواريوم الغردقة"، اليوم، توافد العشرات من المصريين والأجانب، لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم.



ويتميز جراند أكواريوم الغردقة بأنه يتيح لزائريه التواصل مع كائنات البحر الأحمر، والتعرف عليها عن قرب، من خلال أكثر من 22 حوضا، من أكبر أحواض العالم حجمًا لعرض الأسماك الحية، والسير داخل نفق زجاجي بطول 24 مترًا، يعطي الزائر إحساس التواجد في أعماق البحر.



يعد المشروع الأول في البحر الأحمر، حيث تجذب الطيور والحيوانات المسلية الأطفال بشكل مبهر ورائع، ويقع في منطقة مجاويش السياحية، ويعد أضخم "أكواريوم" من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسابع على مستوى العالم.

كما ينفرد الأكواريوم بفكرة الغابة الممطرة، بكل ما فيها من أمطار غزيرة، وأغصان متشابكة، وأصوات طبيعية لحيوانات وطيور الغابات المطيرة، وكذلك الغابة االمفتوحة على غرار الغابات الإفريقية، التي تحتوى على أجمل حديقة حيوان وطيور مختلفة.

وتوجد أيضا قاعة مخصصة كمتحف لوادي الحيتان الموجود داخل محمية وادي الريان بالفيوم، تضم العديد من الحفريات البحرية النادرة، وهياكل للحيتان بحجمها الطبيعي.