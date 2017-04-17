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بالصور.. 7 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

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مصراوي Masrawy

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جولة محافظ الاسكندرية (3)جولة محافظ الاسكندرية (3)

جولة محافظ الاسكندرية (4)جولة محافظ الاسكندرية (4)

جولة محافظ الاسكندرية (5)جولة محافظ الاسكندرية (5)

جولة محافظ الاسكندرية (6)جولة محافظ الاسكندرية (6)

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جولة محافظ الاسكندرية (8)جولة محافظ الاسكندرية (8)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:
أجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة على الشواطئ والكافتيريات بكورنيش المدينة، لرصد أي مشكلات تواجه مواطني وزائري الإسكندرية خلال احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم.

وبدأ "سلطان" جولته بتفقد شاطئ المندرة السياحي، مرورًا بشواطئ البوريڤاج السياحي وميامي المميز وأبو هيف الخدمة ومنطقة بير مسعود، وصولاً لشاطئ جليم المجاني.

وأصدر المحافظ 7 تعليمات لرؤساء الأحياء ومسئولي إدارة السياحة والمصايف، أبرزها توحيد ألوان وأشكال بوابات الشواطئ، والاهتمام بمنظومة النظافة، ووضع لافتات الدخول والخدمات في أماكن بارزة بجميع الشواطئ.

وأمر بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشواطئ، وفرض غرامات فورية على أي مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يتعدى أو يسرق وصلات كهرباء أو مياه.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بضرورة وضع عوازل وتغطية كافة الأسلاك الكهربائية على الكورنيش، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وزوّار عروس البحر الأبيض المتوسط.

شارك في الجولة، اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء عادل سلامة، رئيس حي منتزه ثان، واللواء خالد حسن، رئيس حي منتزه أول، واللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، والمهندس على مرسي رئيس حي وسط.

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