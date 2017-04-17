بالصور.. محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم

الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، شوارع مدينة الزقازيق؛ للاطمئنان على أعمال النظافة والتجميل والحالة الأمنية، والتأكد من أن المواطنين يقضون أوقاتًا ممتعة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والمساحات الخضراء، في جو يسوده البهجة والسرور والأمن والأمان.

وخلال جولته في حديقة الحيوان بالزقازيق، حرص عدد كبير من الأطفال والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، والذي قدم التهنئة لهم بمناسبة أعياد شم النسيم.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بضرورة استمرار الحملات لإزالة المخالفات والأكشاك المخالفة؛ لفتح الطريق أمام المرور وعبور المواطنين.