أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (1)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (1)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (2)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (2)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (3)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (3)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (4)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (4)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (5)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (5)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (6)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (6)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (7)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (7)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (8)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (8)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (9)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (9)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (10)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (10)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (11)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (11)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (12)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (12)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (13)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (13)

محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (14)محافظ الشرقية يشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم (14)

الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، شوارع مدينة الزقازيق؛ للاطمئنان على أعمال النظافة والتجميل والحالة الأمنية، والتأكد من أن المواطنين يقضون أوقاتًا ممتعة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والمساحات الخضراء، في جو يسوده البهجة والسرور والأمن والأمان.

وخلال جولته في حديقة الحيوان بالزقازيق، حرص عدد كبير من الأطفال والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، والذي قدم التهنئة لهم بمناسبة أعياد شم النسيم.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بضرورة استمرار الحملات لإزالة المخالفات والأكشاك المخالفة؛ لفتح الطريق أمام المرور وعبور المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟