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"الفسيخ والرنجة والبيض".. أكلات شم النسيم منذ عهد الفراعنة

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مصراوي Masrawy

الفسيخ والبصل وشم النسيمالفسيخ والبصل وشم النسيم

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الأسر فى حدائق أسوانالأسر فى حدائق أسوان

مرسى الحديقة النباتيةمرسى الحديقة النباتية

أسوان - إيهاب عمران:
ارتبط احتفال المصريين بعيد شم النسيم بعدد من الأكلات والأطعمة التي لا يمكن أن تخلو منها مائدة الطعام في هذا اليوم، وأشهرها على الإطلاق الفسيخ والرنجة والبيض والخص والبصل.

ويقول الأثري والباحث في التاريخ المصري القديم نجيب نصيف لـ"مصراوي": "إن هذه الأطعمة مرتبطة بعيد شم النسيم منذ عهد الفراعنة، كونه من أهم أعياد التراث الحضاري والثقافي المصري، وكان يرمز عند القدماء المصريين للبهجة والسرور والاستمتاع بالطبيعة، ولذلك ارتبط بالسمك المملح المعروف بالفسيخ".

وأضاف الباحث الأثري، أن البيض يرمز إلى خلق الحياة، حسب نظرية الخلق، وعرف المصريون القدماء تلوين البيض، فكانوا ينقشون عليه دعواتهم وأمنياتهم للعام الجديد، ويضعونه في سلال من سعف النخيل ثم يعلقونها في الظل انتظارًا لاستجابة السماء لدعواتهم.

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مصراوي Masrawy

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