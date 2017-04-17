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إعدام طن أغذية فاسدة في بني سويف

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إعدام طن أغذية فاسدة في بني سويف إعدام طن أغذية فاسدة في بني سويف

مصراوي Masrawy

الدكتور عبد الناصر حميدة

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن شن فريق مراقبة الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بمراكز المحافظة السبع، حملات مفاجئة على أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة والأسواق والمنتزهات العامة، منذ بداية أبريل الجاري.

وأشار خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن الحملة أعدمت ما يقرب من طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد المرورعلى 354 منشأة غذائية، سحبت خلالها 526 عينة، أُرسلت للتحليل بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تحرير 46 محضر جنحة صحية للمنشآت الغذائية غير المستوفاة للاشتراطات الصحية، و79 محضر جنحة صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية لغير الحاصلين على شهادات صحية، بالإضافة إلى إغلاق 4 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

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