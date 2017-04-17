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‏‫مديرو الأمن يتفقدون الخدمات الأمنية لتأمين الميادين والحدائق خلال احتفالات الربيع

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‏‫مديرو الأمن يتفقدون الخدمات الأمنية لتأمين الميادين والحدائق خلال احتفالات الربيع ‏‫مديرو الأمن يتفقدون الخدمات الأمنية لتأمين الميادين والحدائق خلال احتفالات الربيع

مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يتفقد الحدائق والنوداي في شم النسيم

كتب - علاء عمران:

تفقد مديري الأمن بالمحافظات، اليوم الاثنين، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الميادين والشوارع والحدائق والمراسي النيلية في إطار تأمين احتفالات أعياد الربيع.

ونقل مديري الأمن، توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باليقظة التامة والتعامل بحسم مع الخارجين عن الإطار القانوني.

كما تابع عدد من مديري الأمن، إجراءات وبيانات عملية لعناصر قوات التدخل السريع تحسبًا لأي أعمال تخريبية ومراجعة دقيقة لكافة نقاط تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتمركز القوات بالمناطق الحيوية، فيما انتشرت عناصر من الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات وأمام دور العرض والسينمات لمكافحة جرائم التحرش.

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