‏‫الداخلية تُعيد نشر صور وأسماء المتورطين في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

كتب - علاء عمران:

جددت وزارة الداخلية، نشر أسماء وصور باقي العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في حادثي تفجير كنيستي ماري جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين المساعدة في ضبط المتهمين أوالإدلاء بأي معلومات تساعد في تحديد أماكن اختبائهم، مؤكدة على السرية والحفاظ على حياة المُبلغين وذلك انطلاقًا من المسئولية لحماية كافة المواطنين من أي أخطار تحدث بهم وسلامة واستقرار الوطن.

وخصصت وزارة الداخلية مكافأة مالية قدرها نصف مليون جنيه للمساعدة في ضبطهم.