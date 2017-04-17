يرفض عمل الزوجة وتمنى أن يكون طبيبًا لهذا السبب.. 16 معلومة عن رامي وحيد

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حصرته ملامحه الحادة وبنيته الجسمانية في أدوار الشر، ولكنه استطاع من خلالها إثبات موهبته الفنية، إلى حد كره الجمهور له، لذا أشاد به النقاد، وقالوا "ابن الوز عوام"، ورغم أنه ورث بالفعل حب التمثيل من والده، إلا أنه لم يعتمد عليه في تحقيق هدفه، حيث أنه رحل عن عالمنا قبل أن يشهد نجاح ابنه الذي أكمل المسيرة من بعده.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الفنان رامي وحيد.

1- اسمه بالكامل سمير محمد وحيد يوسف

2- ولد في 17 ابريل 1975، أي أنه يبلغ من العمر 42 عامًا.

3- والده هو الفنان والمخرج الراحل سمير وحيد، الذي شارك بالكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

4- ورث حب الفن عن والده، وشارك معه بالتمثيل في بعض المسرحيات.

5- درس سياحة وفنادق، قسم إرشاد ياباني؛ وذلك لحبه الكبير للتاريخ والآثار المصرية، على حد قوله.

6- الظهور السينمائي الأول له كان في فيلم "الجراج"، عام 1995، مع الفنانة نجلاء فتحي والفنان فاروق الفيشاوي.

7- توفى والده إثر إصابته بجلطة في الشريان التاجي في عام 1997، لذا تمنى "رامي" أن يكون طبيبًا، لكن حبه للفن حال دون ذلك.

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8- قدمه المخرج محمد النجار للجمهور، بحكم صداقته بوالده في فيلم "قلب جريء"، عام 2002، مع مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز.

9- ظهر في عدد من الأدوار الثانوية بعد ذلك خلال أفلام: "ميدو مشاكل، وعودة الندلة، وما تيجي نرقص".

10- الانطلاقة الحقيقية بالنسبة له في عالم السينما، كانت من خلال دوره في فيلم "عمر وسلمى 1"، عام 2007، وعن ذلك الدور قال: "شعرت أنني موجود في السينما، وحقق لي جماهيرية كبيرة رغم قلة عدد مشاهدي".

11- ثاني أهم محطة في مسيرته الفنية كانت فيلم "حلم العمر"، عام 2008، مع حمادة هلال، ودينا فؤاد، وهو الفيلم الذي حقق له شهرة واسعة، بعدما تميز في تقديم دور الضابط الشرير "أكرم"، وتحول ذلك الدور إلى أيقونة صناعة "الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن ذلك الفيلم قال: "كان النقلة الثانية الهامة في حياتي، من حيث المساحة التي حصلت عليها، وصورتي على الأفيش، وفريق العمل المتميز، فكان تجربة مهمة"، وفق ما صرح به في حوار صحفي.

12- أول بطولة سينمائية له كانت من خلال فيلم "أسد سيناء"، في عام 2016، وتدور أحداثه حول قصة البطل سيد زكريا خليل الذي كان يخدم ضمن سلاح المظلات بالقوات المسلحة المصرية، والذي نجح بمفرده في القيام بإيقاف كتيبة إسرائيلية كاملة خلال حرب أكتوبر 73، بعد استشهاد بقية أفراد الفصيلة التي كان ينتمي إليها.

13- تألق في الدراما التلفزيونية من خلال أدوار عديدة، في مسلسلات مثل: "أولاد عزام، وحدف بحر، وشارع عبد العزيز، وشمس الأنصاري"، وصولًا إلى دوره في مسلسل "شارع عبد العزيز 1"، الذي كان بمثابة نقلة له في عالم الدراما التلفزيوينة.

14- شارك في الأجزاء الثانية والثالثة والرابعة بالمسلسل الصعيدي "سلسال الدم"، بطولة عبلة كامل، ورياض الخولي، والذي يعرض بشكل حصري على فضائية "ام بي سي مصر"، ونجح في حصد نسب مشاهدات مرتفعة على مستوى الوطن العربي، وعن دوره في المسلسل قال: "كان خوفي من الدور أكبر من حبي له؛ لأنه دور شر في وقت كنت أرغب في الخروج من هذا الإطار، لكنه كان دورًا مغريًا ومكتوبًا بشكل رائع".

15- يمارس الرياضة بشكل مستمر منذ صغره، وهو عضو في النادي الأهلي، وكان أحد لاعبي فريق الناشين به.

16- يعيش "رامي" مع والدته، ويؤجل خطوة الزواج حرصًا على مستقبله الفني، كما أنه صرح برفضه لعمل زوجته في المستقبل، موضحًا أن مهمتها الحقيقية تكمن في تربية الأولاد بالمنزل، وفق ما قال في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".