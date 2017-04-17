سعيد طرابيك.. حكاية فنان دفع ثمن حبه للتمثيل

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8 أعوام قضاها لدراسة المسرح في أوروبا، كانت كفيلة لتوسيع الفجوة الفنية بينه وبين زملائه آنذاك، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، الصديق الذي فاجأ صديقه بتربعه على عرش إيرادات السينما فور رجوعه من أوروبا، ورغم ذلك لم ينس "إمام" ذكرياته في فريق الهواة مع الفنان العائد من أوروبا، واختاره لتجسيد أدوار مميزة في أفلامه، وإن كانت موهبته تسع ما هو أكبر من ذلك.

فنان لم يبتسم له الفن

سعيد طرابيك، المولود في 17 إبريل 1941 بالقاهرة، فنان وهب حياته للتمثيل، ولم يحصد ما تفانى في حرثه طوال أيام الشباب، من دراسة متخصصة للمسرح الأوروبي، حيث عاد إلى مصر يبحث عن مكان بين العمالقة، فاستقبله "الزعيم" في فرقة المتحدين، ومنحه دور وكيل النيابة في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"، عام 1976، ثم اجتذبه إلى عالم السينما في أدوار ثانوية، تنوعت بين الشر والكوميديا في أفلام معظمها مع عادل إمام، وأشهرها: "سلام يا صاحبي، وجزيرة الشيطان".

لم يبرح "طرابيك" موقعه في الأدوار الثانوية حتى وفاته، حيث شارك في عدد كبير من الأفلام مع نجوم جيل التسعينيات وبداية الألفينيات مثل: "غبي منه فيه، وش إجرام، فول الصين العظيم، الفرح، في محطة مصر، طباخ الريس، رامي الاعتصامي، البيه رومانسي، عسل أسود، اكس لارج، وكنغر حبنا".

سُئل الفنان الراحل عما إذا كان قد حصل على فرصته الفنية كاملة في حوار سابق مع "القدس العربي" فقال: "الحمد لله، كل شخص يحصل على نصيبه المقدر له، وأنا راض تماما عن نصيبي وعن مكانتي الفنية، وأرى أن الجمهور يحبني كثيرا ويتبادل معي الحوارات الشيقة في الأماكن العامة".

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صفات عديدة عرفه بها المقربون، وأهمها الوفاء لأصدقائه، ويشهد على ذلك إصراره على قطع تصوير أحد مشاهده في مسلسل "دهشة" مع الفنان يحيى الفخراني، ليحضر جنازة الشاعر أحمد فؤاد نجم، مرتديًا ملابس الشخصية، التي يجسدها في المسلسل، وفق ما نقلت صحيفة "المساء".

التدين أيضًا من بين الصفات التي عرفها عنه المحيطون، حيث ظل عازمًا على أدء فريضة الحج متى سنحت له الفرصة من الناحية المادية والاجتماعية، فخرج حاجاً لبيت الله الحرام في أكتوبر 2013، وفقا لما ذكرته مجلة "روزاليوسف".

زيجاته

تزوج الفنان الراحل مرتين، الأولى من السيدة عزة شعبان محمود حسن، ومنها أنجب ولده الوحيد يوسف، وبعد انفصاله عنها تزوج في 2015 من الفنانة الشابة سارة طارق، قبل وفاته بأشهر قليلة.

وبعد 3 أشهر من الزواج، دخل "طرابيك" المستشفى، إثر أزمة صحية، وما لبث أن فارق الحياة يوم 15 نوفمبر 2015، عن عمر ناهز 74 عامًا.