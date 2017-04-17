ألونسو عن العودة أمام ريال مدريد: نعلم كيف نفوز

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أكد اللاعب الإسباني تشابي ألونسو، ثقته في قدرة بايرن ميونيخ على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما خسر العملاق البافاري في ذهاب ربع النهائي على ملعبه أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، قبل لقاء الإياب، غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأوضح ألونسو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بايرن ميونيخ يعلم كيف يقلب الأمور، ويدرك جيدا مدى قوة ريال مدريد وصعوبة اللعب على ملعب البيرنابيو، وكم اللاعبين المميزين في الريال.

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وأشار الدولي الإسباني، إلى أن الأمر يتعلق بمدى قدرة البايرن على تقديم مباراة مميزة، والتمتع بقر من الحظ إلى جانب مرور لاعبي الريال بيوم سيء، حينها سيتمكن الفريق البافاري من قلب الأمور رغم صعوبة الوضع.