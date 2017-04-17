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هاري كين يكشف خطة توتنهام للتتويج بالدوري الإنجليزي

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هاري كين يكشف خطة توتنهام للتتويج بالدوري الإنجليزي هاري كين يكشف خطة توتنهام للتتويج بالدوري الإنجليزي

التحرير

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أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، أن تشيلسي سيعاني من ضغط كبير للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، خاصة إذا خسر البلوز من توتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.

أوضح كين، أنه رغم كون كأس الاتحاد مسابقة مختلفة عن الدوري، إلا أن خسارة تشيلسي ستؤثر عليهم بشكل كبير نفسيًا، خاصة أن المباراة ديربي وفي مرحلة متقدمة من بطولة عريقة، مشيرًا إلى أن فوز السبيرز سيوجه ضربة كبيرة للبلوز في سعيهم للتتويج باللقب.

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ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري بوفارق أربع نقاط عن المتصدر تشيلسي بعد خسارة الأخير أمس الأحد من مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة ليشتعل صرتع اللقب بين الفريقين من جديد في قبل 6 جولات على نهاية الدوري.

 

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التحرير

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