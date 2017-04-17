«في طريق الريمونتادا».. برشلونة يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ القياسي

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توقف الرقم القياسي لبايرن موينخ الخاص بتحقيق 16 فوز متاالي على ملعب في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي عقب سقوطه في الأليانز أرينا بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي، ليرغب برشلونة في معادلة هذا الرقم من خلال التغلب على يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل.

وبدأ كل من برشلونة وبايرن ميونيخ مسيرة تحقيق الانتصارات المتتالية على ملعبهما في دوري الأبطال منذ 17 سبتمبر من عام 2014، ومع خسارة البايرن الأسبوع الماضي سيكون البرسا قادرًا على معادلة الرقم القياسي في رحلته لقلب تأخره ذهابا بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس الذي سيحل ضيفًا ثقيلا على ملعب الكامب نو بعد غد وعينه على الخروج ببطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويمتلك بايرن ميونيخ الرقم القياسي بـ 16 انتصار متتالي (17- 9- 2014 حتى 13- 4- 2017)، ومن ثم يحتل برشلونة المركز الثاني بـ15 انتصارًا ( منذ 17- 9- 2014 وحتى الأن) بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث بالقائمة بـ12 فوزًا متتاليًا ( منذ 13- 9- 2006 وحتى 29- 4- 2008) ويتواجد ريال مدريد في المركز الرابع بـ11 فوزًا متتاليًا (منذ 3-4- 2013 حتى 9- 12- 2014) وأخير يوفنتوس بـ10 انتصارات متتالية (منذ 20- 3- 1996 وحتى 10- 12- 1997)

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وبدأ برشلون سلسلة الانتصارات المتتالية بالفوز على أبويل بهدف نظيف ومن ثم أياكس 3-1 وباريس سان جيرمان 3-1 ومانشستر سيتي بهدف نظيف وباريس سان جيرمان بثنائية نظيفة وبايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة وبايرن ليفركوزن 2-1 وروما 6-1 وأرسنال 3-1 وأتلتيكو مدريد 2-1 وسيلتك 7-0 ومانشستر سيتي 4-0 وبروسيا مونشنجلادبخ 4-0 وأخيرا باريس سان جيرمان 6-1، مسجلا 50 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

وتعود آخر مرّة فشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز في دوري أبطال أوروبا على ملعبه إلى 1 أبريل من عام 2014 عندما تعادل الفريق الكتالوني مع أتلتيكو مدريد 1-1 في ذهاب ربع النهائي، أمّا آخر خسارة فتعود إلى إلى عام 2013 بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، ليتفادي برشلونة الخسارة بعدها على ملعبه في أعرق المسابقات الأوروبية في 20 مباراة.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لتحقيق الانتصارات المتتالية في دوري الأبطال خراج الديار يحمله أياكس بـ7 انتصارات مناصفة مع بايرن ميونيخ ومن ثم كل من برشلونة ومانشستر يونايتد بـ6 انتصارات وأخيرا كل من تشيلسي وريال مدريد بـ5 انتصارات.