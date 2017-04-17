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صفقات الأهلي الجديدة وخلافه مع البدري.. علاء ميهوب يتحدث

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صفقات الأهلي الجديدة وخلافه مع البدري.. علاء ميهوب يتحدث صفقات الأهلي الجديدة وخلافه مع البدري.. علاء ميهوب يتحدث

التحرير

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نفى علاء ميهوب، رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالنادي الأهلي، وجود أية خلافات بينه وحسام البدري، المدير الفني للفريق، بشأن الصفقات الجديدة، مؤكدا أنه يعمل في إطار توجيهات تخدم متطلبات الفريق الأول.

وأوضح "ميهوب"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن علاقته بحسام البدري بعيدة عن ما يتم تأويله خلال بعض وسائل الإعلام، لاسيما أنه يعمل في إطار متفق عليه مع المدير الفني للفريق الأول.

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وأشار إلى أن لجنة الإحصاء والتحليل لم تتعاقد مع لاعبين جدد حتى الآن، وأنه يتابع اللاعب محمد عنتر، لاعب الأسيوطي، كباقي اللاعبين سواء في الدوري الممتاز أو في الدرجة الأولى وقطاع الناشئين.

وأضاف أن اللجنة مع نهاية الموسم الحالي، ستقدم التقرير الفني المطلوب عن التعاقدات الجديدة لحسام البدري، باعتباره صاحب الرأي الأول والأخير في حسم ذلك الملف وفق رؤيته الفنية.

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التحرير

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