أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اتحاد الكرة يتمسك بإقامة لقاء الزمالك والجيش

Google+ Print
اتحاد الكرة يتمسك بإقامة لقاء الزمالك والجيش اتحاد الكرة يتمسك بإقامة لقاء الزمالك والجيش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، سر تمسك لجنة المسابقات بإقامة لقاء الزمالك والجيش يوم الأربعاء المقبل في موعده دون تأجيل.

وأفادت المصادر بأن تأجيل لقاء الجيش سيربك جدول الدوري بالكامل، لأن لجنة المسابقات وضعت الجدول على أساس إقامة مباراة كل 3 أيام لكل فريق، وتأجيل مباراة واحدة للزمالك، سيترتب عليه تعديل جدول كافة مباريات القلعة البيضاء وبالتالي سيتم تعديل مباريات الفرق التي سيواجهها، وهو ما سيؤدي إلى الإخلال بالمسابقة.

شاهد أيضا

كان الزمالك قد انسحب من مواجهة المقاصة مساء أمس، ورفض الحضور إلى ملعب اللقاء اعتراضا على تأجيله لمدة يوم فقط، ووفقا للائحة بأنه مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده وغرامة 200 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»