اتحاد الكرة يتمسك بإقامة لقاء الزمالك والجيش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، سر تمسك لجنة المسابقات بإقامة لقاء الزمالك والجيش يوم الأربعاء المقبل في موعده دون تأجيل.

وأفادت المصادر بأن تأجيل لقاء الجيش سيربك جدول الدوري بالكامل، لأن لجنة المسابقات وضعت الجدول على أساس إقامة مباراة كل 3 أيام لكل فريق، وتأجيل مباراة واحدة للزمالك، سيترتب عليه تعديل جدول كافة مباريات القلعة البيضاء وبالتالي سيتم تعديل مباريات الفرق التي سيواجهها، وهو ما سيؤدي إلى الإخلال بالمسابقة.

شاهد أيضا

كان الزمالك قد انسحب من مواجهة المقاصة مساء أمس، ورفض الحضور إلى ملعب اللقاء اعتراضا على تأجيله لمدة يوم فقط، ووفقا للائحة بأنه مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده وغرامة 200 ألف جنيه.