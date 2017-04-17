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مصدر بالجبلاية يكشف حقيقة احالة مرتضى منصور للجنة الانضباط

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مصدر بالجبلاية يكشف حقيقة احالة مرتضى منصور للجنة الانضباط مصدر بالجبلاية يكشف حقيقة احالة مرتضى منصور للجنة الانضباط

التحرير

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 أكد مصدر في اللجنة القانونية باتحاد الكرة، عدم صحة ما تردد عن طلب مسئولي الجبلاية منهم جمع كل تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك التي هاجم فيها اتحاد الكرة وإحالته للجنة الانضباط.

وتابع المصدر بأن اللوائح تعطي اتحاد الكرة الحق في شكوى رؤساء الأندية لوزير الرياضة لاتخاذ اللازم لكن ليس من حق الجبلاية إحالة أي رئيس نادٍ للجنة الانضباط.

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وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك واتحاد الكرة؛ بسبب رفض رئيس القلعة البيضاء خوض مباراة المقاصة التي كان مقررا إقامتها مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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