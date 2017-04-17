"فسيخ ورنجة" في حدائق الأسرة العلوية بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

واصلت الأسر والعائلات السكندرية، اليوم الإثنين، توافدها على حدائق قصر المنتزه، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وسط الأشجار العتيقة والزهور على شط البحر المتوسط.

وحرص زوار حدائق المنتزه التى يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100 عام فى عهد الخديوي عباس حلمي، على اصطحاب وجبات "الفسيح والرنجة" معهم لتناولها داخل الحدائق.

وشهدت الحدائق، اليوم، على غير عادتها، إقبالا متواضعا من جانب الزوار، ما أرجعه البعض لارتفاع سعر تذكرة الدخول إلى 15 جنيها للفرد، مما يتطلب دفع مبلغ كبير لدخول أسرة كاملة.

وقال اللواء إبراهيم حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة، إنه تم منع الإجازات لأكثر من 600 عامل بالحدائق، لاستقبال زوار أعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف أنه تم تكثيف اللوحات الإرشادية داخل الحدائق، والتنسيق مع شرطة المرور، لتنظيم المرور داخل وخارج الحديقة لتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات.

حدائق المنتزه الملكية هي مجموعة من الحدائق المسيّجة، تحتل مساحة 370 فدانا في حي المنتزه شرق الإسكندرية، وتطل على خليج المنتزه، وكانت ملكا للأسرة العلوية المالكة السابقة في مصر، ويوجد بها 5 شواطئ للسباحة.