"مرور بورسعيد" تدفع بالـ"بيتش باجي" لضبط المخالفين على الشواطئ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

دفعت إدارة مرور محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بـ"6 بيتش باجى" إلي شواطئ المحافظة، لضبط المخالفين، وفرض السيطرة الأمنية خلال احتفالات شم النسيم.

كما شنت الإدارة، حملة مرورية بقيادة الرائد كريم حواس، قائد وحدة مرور مدينة بور فواد، لضبط الدراجات النارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية، حفاظًا على رواد الشاطئ وأطفالهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.

وتحررت المخالفات اللازمة ضد أصحاب السيارات أو الدراجات، كما جرى التحفظ على الدراجات النارية التي تسير بدون تراخيص.