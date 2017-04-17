"التعليم" تُوضح سبب خصم 150 جنيهًا من رواتب مديري المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، أن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2017، الخاص باسترداد حافز مديري ونظار المدارس بواقع 150 جنيه شهريًا، إنما هو تأكيدًا لما سبق، مشيرة إلى أن هناك فتوى صادرة عن الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية عام 2010، متضمنة عدم قانونية صرف هذا الحافز مع وجود استرداد ما سبق صرفه.

وأوضحت الوزارة، خلال بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تلك الحوافز كانت تصرف لمديري المدارس والنظار بالمخالفة للقانون.

ولفتت الوزارة إلى أنه جاري التنسيق مع الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، لدراسة مدى إمكانية التجاوز عن استرداد من تم صرفه، وإرجاء الاسترداد لتلك المبالغ لحين الانتهاء من دراسة الموضوع في ضوء القوانين واللوائح المالية المنظمة في هذا الشأن؛ وذلك حرصًا من الوزارة على جموع المديرين.