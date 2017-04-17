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15 صورة ترصد احتفالات شم النسيم في حديقة الحرية وكورنيش النيل بالتحرير

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مصراوي Masrawy

احتفالات شم النسيم (1)احتفالات شم النسيم (1)

احتفالات شم النسيم (2)احتفالات شم النسيم (2)

احتفالات شم النسيم (3)احتفالات شم النسيم (3)

احتفالات شم النسيم (4)احتفالات شم النسيم (4)

احتفالات شم النسيم (10)احتفالات شم النسيم (10)

احتفالات شم النسيم (11)احتفالات شم النسيم (11)

احتفالات شم النسيم (12)احتفالات شم النسيم (12)

احتفالات شم النسيم (13)احتفالات شم النسيم (13)

احتفالات شم النسيم (14)احتفالات شم النسيم (14)

احتفالات شم النسيم (15)احتفالات شم النسيم (15)

كتبت- مادي غيث:

تصوير- علاء أحمد:

شهد كورنيش النيل وحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا في وسط القاهرة، الاثنين، إقبالًا من المواطنين للاحتفال بيوم شم النسيم.

وقام المواطنون بالغناء والرقص على أنغام الموسيقي داخل حديقة الحرية القريبة من كورنيش النيل.

وشهد كورنيش النيل بالتحرير زحام شديد من قبل الشباب والفتيات، حيث قاموا بالتجول على الكورنيش، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه وعمل رحلات قصيرة.

وتحتفل اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المواطنون وعائلاتهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.

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