مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية خلال احتفالات شم النسيم (صور)

كتب- فتحي عمر وسامح غيث :

تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم الاثنين، الخدمات المعينة بالميادين والمتنزهات والحدائق العامة بالعاصمة، للوقوف على الحالة الأمنية بالمناطق التي يرتادها المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

كما تفقد مناطق مدينة نصر ووسط البلد وكورنيش النيل والمراسي النيلية، وتأكد من استعداد وانتشار الخدمات والأقوال الأمنية والارتكازات، وخدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بجميع الميادين والشوارع الرئيسية لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتأمين احتفالات المواطنين.

وشدد مدير الأمن خلال تفقده القوات على نشر خدمات الشرطة السريين من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط الخارجين على القانون وكل ما قد يخل بالأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما أكد على القيادات الأمنية بالتواجد الميداني الفعال لحين انتهاء الاحتفالات وهدوء الحالة تماما على مستوى العاصمة.