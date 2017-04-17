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السعودية تهنيء أردوغان بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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السعودية تهنيء أردوغان بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية السعودية تهنيء أردوغان بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية

مصراوي Masrawy

تهنيء أردوغان بنجاح الاستفتاء على التعديل

الرياض - (د ب أ):

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن أملها في أن تسهم التعديلات الدستورية، التي توسع من سلطات الرئاسة في تركيا، عن مزيد من الإنجازات التنموية .

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "المجلس عبر عن تهنئته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، متمنيا "أن تسهم في المزيد من الإنجازات التنموية في أرجاء البلاد".

وأظهرت نتائج استفتاء أمس الأحد على التعديلات الدستورية، التى تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، فوز معسكر المؤيدين بنسبة 3ر51% مقابل 7ر48% للرافضين لها، بحسب البيانات الأولية للجنة الانتخابية التركية.

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