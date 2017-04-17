فيديوجراف: 68 طفلا بين قتلى تفجير الفوعة وكفريا في سوريا

القاهرة – (مصراوي):

بأكثر من 126 قتيلا بينهم 68 طفلا على الأقل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة جديدة للتفجير الذي وصف بأنه الأعنف في سوريا منذ عام واستهدف تجمعًا للحافلات في حي الراشدين غربي حلب.

وقع التفجير الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه، يوم السبت، واستهدف حافلات تقل سكانا شيعة وعمال إغاثة السكان كانوا في طريقهم لقرى تخضع للحكومة السورية في إطار اتفاق إجلاء بين الأطراف المتحاربة.