"الصحة" توافق على إنشاء أكبر مركز لوجستي للأدوية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، عن موافقة الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، على اقتراح لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حمادة العماري، عضو مجلس الشعب عن دائرة الأقصر، بإنشاء أكبر مركز لوجستي بالأقصر لتخزين وتوزيع الأدوية في وسط وجنوب الصعيد.

وقال الدكتور حمادة العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في بيان: "إن القرار جاء بناءً على طلب لجنة الصحة، ما يسهم في إنهاء مشكلات عجز الأدوية بمستشفيات الصعيد، وذلك كان بسبب بعد المركز الوحيد لتخزين الأدوية عن محافظات الصعيد، حيث كان هناك مركز واحد بالقاهرة، وكانت مستشفيات الصعيد تتكبد الكثير من المعاناة والمشقة في توفير الأدوية للحالات الطارئة والحرجة، ومن هذا المنطلق قُدّم المقترح لوزير الصحة ووافق عليه".