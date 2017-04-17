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مدير النادي الاجتماعي بالغردقة: استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎

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مصراوي Masrawy

استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (1)استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (1)

استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (2)استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (2)

استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (3)استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (3)

استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (4)استقبلنا نحو 10 آلاف مواطن في شم النسيم‎ (4)

قال أشرف فؤاد مدير عام النادي الاجتماعي بالغردقة: "إن النادي استقبل اليوم 10 آلاف من أبناء البحر الأحمر والوافدين لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم".

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جرى توفير منقذين لخدمة الأهالي على مدار اليوم، وتوفير إسعاف من صحة البحر الأحمر.

وأشار إلى التنسيق مع جمعية الغوص لتوفير 12 منقذًا سينتشرون بطول الشاطئ لمواجهة حالات الغرق، فضلاً عن توفير 8 آلاف كرسي إضافي، وتزويد عدد الشماسي وتخصيص أماكن جديدة لم تكن مستغلة من قبل.

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مصراوي Masrawy

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