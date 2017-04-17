أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

احتفالاً بشم النسيم.. مئات الأسر تلجأ لخليج السويس هربًا من الحر والغلاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنزه الأهالي بخليج السويس (1)تنزه الأهالي بخليج السويس (1)

تنزه الأهالي بخليج السويس (2)تنزه الأهالي بخليج السويس (2)

تنزه الأهالي بخليج السويس (3)تنزه الأهالي بخليج السويس (3)

تنزه الأهالي بخليج السويس (4)تنزه الأهالي بخليج السويس (4)

تنزه الأهالي بخليج السويس (5)تنزه الأهالي بخليج السويس (5)

السويس - حسام الدين أحمد:
 
توافد المئات من الاسر الى منطقة مدخل خليج السويس، هربًا من الحر في شم النسيم، ونار الشواطئ الخاصة بمنطقة السخنة، فضلاً عن قيمة استئجار الغرف الفندقية والشاليهات والتي تبدأ من 1000 جنيه في الليلة.
 
وتعدّ تلك المنطقة الواقعة نهاية الكورنيش الجديد، والمقابلة للمدخل الجنوبي لقناة السويس، وترسانة السويس البحرية، متنزهًا مجانيًا مفتوحًا للأهالي، لا يكلفهم الأمر سوى "شمسية وبضع كراسي ويمكن الاستغناء عنها".
 
لكن في المقابل هناك مخاطر يتعرض لها المواطنون، فالشاطئ غير مجهز ومليء بالحصي، فضلاً عن خطورة السباحة بالمنطقة التي تبعد أقل من كيلو ونصف عن نقطة التقاء خليج السويس بالقناة، فيجعل المنطقة عرضه للتيارات البحرية والغرق مقارنةً بشواطئ "السخنة".  
 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة

فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة

وزير التموين: المقاطعة سلاح فعال لمواجهه ارتفاع الأسعار

وزير التموين: المقاطعة سلاح فعال لمواجهه ارتفاع الأسعار

بالفيديو || مصريون يأكلون هياكل الفراخ “أكل الكلاب” بسبب غلاء أسعار الدواجن

بالفيديو || مصريون يأكلون هياكل الفراخ “أكل الكلاب” بسبب غلاء أسعار الدواجن

أحمد الشعراوي: تراجع المساحة المزروعة بالقمح بسبب الأسعار

أحمد الشعراوي: تراجع المساحة المزروعة بالقمح بسبب الأسعار