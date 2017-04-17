احتفالاً بشم النسيم.. مئات الأسر تلجأ لخليج السويس هربًا من الحر والغلاء

السويس - حسام الدين أحمد:



توافد المئات من الاسر الى منطقة مدخل خليج السويس، هربًا من الحر في شم النسيم، ونار أسعار الشواطئ الخاصة بمنطقة السخنة، فضلاً عن قيمة استئجار الغرف الفندقية والشاليهات والتي تبدأ من 1000 جنيه في الليلة.



وتعدّ تلك المنطقة الواقعة نهاية الكورنيش الجديد، والمقابلة للمدخل الجنوبي لقناة السويس، وترسانة السويس البحرية، متنزهًا مجانيًا مفتوحًا للأهالي، لا يكلفهم الأمر سوى "شمسية وبضع كراسي ويمكن الاستغناء عنها".



لكن في المقابل هناك مخاطر يتعرض لها المواطنون، فالشاطئ غير مجهز ومليء بالحصي، فضلاً عن خطورة السباحة بالمنطقة التي تبعد أقل من كيلو ونصف عن نقطة التقاء خليج السويس بالقناة، فيجعل المنطقة عرضه للتيارات البحرية والغرق مقارنةً بشواطئ "السخنة".

