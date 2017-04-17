بالصور.. القناطر الخيرية تستقبل زوارها في شم النسيم بمعرض زهور الربيع

القليوبية - أسامه علاء الدين:

استقبلت مدينة القناطر الخيرية، زوارها في شم النسيم، اليوم، بافتتاح معرض زهور الربيع، بجانب عروض فرق الفنون الشعبية، والفرق الموسيقية التي قدمت العروض الفنية بالحدائق المختلفة، ما أدخل البهجة والسعادة على نفوس آلاف الزوار.

وحرص اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، على متابعة الاحتفالات من خلال غرفة العمليات المركزية، والتأكد من الحالة الأمنية، وتوافر الخدمات الأساسية للزوار وسط الحدائق.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن القناطر الخيرية لها ذكرى تاريخية في نفوس ملايين المصريين، ويرتبط اسمها بأعياد الربيع منذ آلاف السنين، باعتبارها إحدى أهم الحدائق الإقليمية في الشرق الأوسط.

كما سجلت الرحلات النيلية خلال شم النسيم رقما قياسيا تجاوز 150 رحلة بالمراكب السياحية الكبرى، بخلاف اللنشات الصغيرة، التي قامت بجولات مكوكية بين فرعي النيل حول القناطر.

أما الشباب من الجنسين، فأقبلوا على ركوب الدراجات البخارية والدواب والخيول، وانتشر الباعة الجائلون وسط شوارع الحدائق بصورة كبيرة.

ولم تسجل غرفة العمليات التي أدارها المحافظ، أمس، داخل معسكر قوات الأمن بالمدينة، ما يعكر صفو الزائرين.