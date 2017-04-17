أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "جمصة" تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (1)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (1)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (2)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (2)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (3)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (3)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (4)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (4)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (5)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (5)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (6)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (6)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (7)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (7)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (8)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (8)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (9)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (9)

جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (10)جمصة تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع (10)

الدقهلية - رامي القناوي:

استقبلت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، الآلاف من الرواد والوافدين من المحافظات المجاورة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، والاستمتاع بشواطئ المدينة وتناول وجباتهم على الشاطئ، وسط إجراءات أمنية مكثفة فرضتها قوات الأمن.

وشهدت شواطئ المدينة والممتدة بطول 20 كيلو متر زحامًا شديدًا من قِبل المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح، وسط توقعات بزيادة أعداد الزائرين مساء اليوم.

وأعلن المحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مدينة جمصة، رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات بالمصيف، وخاصة مستشفى جمصة المركزي، وهيئة الإسعاف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟