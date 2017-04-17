بالصور.. "جمصة" تستقبل الآلاف خلال الاحتفال بأعياد الربيع

الدقهلية - رامي القناوي:

استقبلت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، الآلاف من الرواد والوافدين من المحافظات المجاورة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، والاستمتاع بشواطئ المدينة وتناول وجباتهم على الشاطئ، وسط إجراءات أمنية مكثفة فرضتها قوات الأمن.

وشهدت شواطئ المدينة والممتدة بطول 20 كيلو متر زحامًا شديدًا من قِبل المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح، وسط توقعات بزيادة أعداد الزائرين مساء اليوم.

وأعلن المحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مدينة جمصة، رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات بالمصيف، وخاصة مستشفى جمصة المركزي، وهيئة الإسعاف.