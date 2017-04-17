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بالصور... شواطئ الغردقة "كامل العدد" في شم النسيم

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مصراوي Masrawy

شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (1)شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (1)

شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (2)شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (2)

شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (3)شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (3)

شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (4)شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (4)

شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (5)شواطئ الغردقة كامل العدد في شم النسيم (5)

 كتب - مصراوي:

رفعت شواطئ الغردقة العامة شعار "كامل العدد" خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وتوافد الآلاف من المواطنين بجميع المحافظات المجاورة للبحر الأحمر إلى شواطئ مدينة الغردقة، صباح اليوم الاثنين، احتفالاً بعيد شم النسيم.

وشهد النادي الاجتماعي ونادي الرياضيات، وشاطئي 4 والفيروز، إقبالاً من المواطنين، وسط تكثيف أمني.

كما كثفت جمعية الإنقاذ البحري، من دوريات الإنقاذ على جميع الشواطئ، مع توفير سيارات الإسعاف بالطرق السريعة على مستوى المحافظة.

من جهته، أعلن الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، تخصيص 20 سيارة إسعاف لتأمين الشواطئ، إضافة إلى التمركزات على الطرق السريعة من الزعفرانة شمالًا إلى حلايب وشلاتين جنوبًا.

 

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