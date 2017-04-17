بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد الحدائق والنوداي في شم النسيم

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بالمحافظة، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم، والتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها.

شملت جولة المحافظ حدائق عابدين والنيل والشلالات وسعيد النجار، والحيوان، ونادي الإدارة المحلية، والتي شهدت إقبالًا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مراكز المحافظة، للاحتفال بشم النسيم، حيث هنأ المواطنين المتواجدين بالحدائق، واستمع إلى اقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة.

ووجه المحافظ، مديري مشروع النظافة والحدائق، بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم.

كما تفقد المحافظ، مستشفى بني سويف العام، للاطمئنان على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، وتواجد أطقم الأطباء والتمريض، استعدادا لحدوث اي طوارئ خلال الاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم.