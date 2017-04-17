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287 مليون جنيه إجمالي صادرات القابضة للكيماويات خلال 6 أشهر

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287 مليون جنيه إجمالي صادرات القابضة للكيماويات خلال 6 أشهر 287 مليون جنيه إجمالي صادرات القابضة للكيماويات خلال 6 أشهر

التحرير

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قال ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن إجمالي صادرات الشركات التابعة لها خلال النصف الأول، بلغ 287 مليون جنيه.

وأكد "النجار"، أن تعظيم الصادرات أحد العوامل المهمة لتقييم مجالس الإدارت الفترة المقبلة؛ بهدف توفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن أبرز الشركات المصدرة هي شركة كيما بـ108 ملايين جنيه، تلتها شركة الدلتا للأسمدة بـ48 مليون جنيه، ثم الشرقية للدخان التي سجلت صادراتها نحو 47 مليون جنيه.

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وبلغت صادرات شركة سيناء للمنجنيز 28 مليون جنيه، والمكس للملاحات 31 مليون جنيه، والنصر للملاحات 12 مليون جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه لشركة لصناعة الكيماويات.

وأوضح رئيس الشركة، أن إجمالي صادرات العام الماضي بلغ 392 مليون جنيه، لافتا بأن مؤشرات نصف العام تعكس قدرة الشركات على تحقيق نمو في صادراتها يفوق ما تحقق في العام المالي المنصرم.

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التحرير

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