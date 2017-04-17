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ضبط 50 طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

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ضبط 50 طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء ضبط 50 طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

التحرير

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تمكنت مديرية بالجيزة، اليوم الإثنين، من ضبط 50 طن سكر تمويني محملة على مقطورة بمركز البدرشين قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملة جاءت وفقا لخطة يتم تنفيذها عن طريق مديرية ومباحث التموين، حيث تشمل تشديد الرقابة على الأسواق والبدالين التموينيين، وضبط أي مخالفات.

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وكشف تقرير محمد ناجي راشد، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن الحملة تمكنت من ضبط مصنع زيوت طعام يقوم بتعبئة الزيوت بدون بيانات، حيث تم مصادرة 100 طن زيت، و4 أطنان تنر داخل مصنع بدون ترخيص.

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التحرير

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