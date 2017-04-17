رئيس محطة الشهداء: الدفع بعناضر الشرطة النسائية لمنع حالات التحرش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عوض فتحي، رئيس محطة مترو الشهداء، اليوم الإثنين، إنه رفع درجة الاستعداد بالمحطة؛ للتسهيل على المواطنين في الانتقال بين المحطات المختلفة في الخطوط الثلاثة.

وأكد "فتحي"، في لقاء خاص لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، استمرار العمل بالمحطة على مدار الـ 24 ساعة، فضلًا عن توفير قطارات احتياطية؛ منعًا لتكدس المواطنين على الأرصفة.

شاهد أيضا

وأضاف رئيس المحطة، أنه تم توفير موظفين وأفراد من المباحث، لمتابعة المحطة، وسط تواجد عناصر الشرطة النسائية داخل عربات السيدات، وتوفير نقاط إسعاف تغطي جميع محطات مترو الأنفاق.