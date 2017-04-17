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«الكهرباء» تعلن عن فائض تاريخي في أحمال اليوم

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«الكهرباء» تعلن عن فائض تاريخي في أحمال اليوم «الكهرباء» تعلن عن فائض تاريخي في أحمال اليوم

التحرير

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أعلنت وزارة الكهرباء، ارتفاع كمية الطلب على الكهرباء، بنسبة صغيرة، اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وتسجيلها 30 درجة مئوية.

ويرتفع، في العادة، الطلب على الكهرباء، لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة، بسبب الاتجاه لتشغيل "المراوح والتكييف".

وأوضحت النشرة الصادرة عن مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم، أن أقصى حمل "كمية الطاقة المطلوبة من المشتركين"، تم تسجيله مساء أمس الأحد 23400 ميجاوات، وأدنى حمل سجل 16700ميجاوات.

وأشارت النشرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الاثنين، سيسجل 21800 ميجاوات، بمعدل انخفاض 1600 ميجاوات عن يوم أمس الأربعاء، وذلك كون اليوم الاثنين، هو إجازة رسمية لاحتفال المصريين بعيد شم النسيم.

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وفي السياق ذاته، كشفت النشرة عن أن فائض الأحمال "كميات الطاقة المتوفرة من محطات إنتاج الكهرباء بما يزيد عن طلب المشتركين"، يقدر بـ 8450 ميجاوات.

ويعد هذا الرقم مواصلة للأرقام "التارخية" التي تحققها الكهرباء، من حيث فائض الأحمال منذ مطلع أبريل الجاري، ويعد الفائض أكبر تأكيد على تأهب الوزارة لاستقبال الصيف بشكل أكثر من جيد، حيث أن الموعد الرسمي لبدء فصل الصيف، وفقًا لجدول وزارة الكهرباء هو شهر مايو المقبل، أي بعد 12 يومًا تقريبًا.

ومن المتوقع أن يشهد شهر مايو زيادة في الطلب على الكهرباء، ليتخطى الحمل الأقصى يوميًا الـ 25 و26 ألف ميجا وات.

هذا ولم ينقطع التيار الكهربائي على مدار يوم أمس، كما أنه من غير المتوقع انقطاع التيار الكهربائي عن أي من المناطق أو المحافظات بمصر، جراء تخفيف الأحمال، إلا في حالات الطوارىء.

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التحرير

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