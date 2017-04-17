ننشر تفاصيل تمويل عجز الموازنة الجديدة 2017-2018

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن ارتفاع إجمالي حجم صافي تمويل عجز الموازنة ليبلغ نحو 370.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، بزيادة بلغت نحو 50.5 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة بنسبة تبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل عجز سجل نحو 13%خلال السنوات الماضية.

وفيما يلى مصادر تمويل العجز وفقًا لمشروع الموازنة:

أولاً: التمويل المحلي

سجل إجمالي حجم التمويل المحلي للعجز نحو 630.6 مليار جنيه، منها نحو 180.4 مليار جنيه صافي تمويل الأذون على الخزانة العامة، ونحو 450 مليار جنيه من السندات على الخزانة العامة، بالإضافة إلى 190 مليون جنيه من مصادر تمويل أخرى.

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كما بلغ إجمالي حجم الأقساط المحلية المسددة نحو 232 مليار جنيه، ليسجل صافي التمويل المحلي لعجز الموازنة نحو 398.5 مليار جنيه.

ثانيًا: التمويل الخارجي

سجل إجمالي حجم صافي التمويل الخارجى نحو 28.2 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 41.4 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017، بانخفاض بلغ نحو 13.2 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة من خلال القروض الخارجية والتي تبلغ نحو 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى الأقساط الخارجية المسددة والتي بلغت نحو 33.2 مليار جنيه.