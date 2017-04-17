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الذهب يواصل ارتفاعه .. وعيار 21 يسجل 650 جنيه

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الذهب يواصل ارتفاعه .. وعيار 21 يسجل 650 جنيه الذهب يواصل ارتفاعه .. وعيار 21 يسجل 650 جنيه

التحرير

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واصل الذهب ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، اليوم الاثنين 17 أبريل 2017، ليسجل عيار 21 نحو 650 جنيه للجرام.

بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 743 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 557 جنيهًا للجرام، وهيار 14 سجل نحو 433 جنيه للجرام وعيار 12 سجل نحو 371 جنيهًا للجرام.

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فيما سجلت أوقية الذهب نحو 23.103 جنيه  وكيلو الذهب سجل نحو 742.857 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.200، بينما تحرك الذهب أيضا نحو الارتفاع بسوق المال العالمي ليسجل عيار 24 نحو 748.58 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 655.02 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 561.45 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 436.67 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 374.29 جنيه.

أما أوقية الذهب، في أسواق المال العالمية فقد سجلت نحو 23.281 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 748.582 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.240 جنيه.

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التحرير

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