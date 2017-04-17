إخماد حريق بشقة سكنية في المريوطية

كتب - محمد شعبان:

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة سكنية بمنطقة المريوطية.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بشارع العروبة.

ودفع اللواء هاني سعيد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الخامس، فيما تم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.