أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إخماد حريق بشقة سكنية في المريوطية

Google+ Print
إخماد حريق بشقة سكنية في المريوطية إخماد حريق بشقة سكنية في المريوطية

مصراوي Masrawy

إخماد حريق بشقة سكنية

كتب - محمد شعبان:

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة سكنية بمنطقة المريوطية.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بشارع العروبة.

ودفع اللواء هاني سعيد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الخامس، فيما تم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟