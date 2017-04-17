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35 % نسبة الإشغال في فنادق أسوان..اليوم

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مصراوي Masrawy

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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت فنادق أسوان ارتفاعًا في أعداد النزلاء المصريين وذلك بسبب عيد شم النسيم.

وقال عبد الهادي محمد، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بأسوان، في تصريحات صحفية: "إن نسبة الإشغال في فنادق أسوان، اليوم الاثنين، بلغت 35%، وهي نسبة معقولة بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولكنها أقل من نسبة الإشغال يوم الخميس الماضي بالنسبة للنزلاء الأجانب، والتي وصلت إلى 38%.

وأرجع رئيس غرفة شركات السياحة سبب ذلك لوصول الفنادق العائمة القادمة من الأقصر والتي غادرت المحافظة، مساء أمس الأحد، أما بالنسبة للمصريين فشهدت فنادق المحافظة الثابتة إقبالاً كبيرًا من الأهالي لقضاء شم النسيم.

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