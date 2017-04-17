رغم فتح باب التوريد منذ يومين.. محافظ سوهاج: لم نتلق أي قمح من المزارعين

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج إن الشون والصوامع بنطاق المحافظة، لم تتلق أي أقماح من المواطنين، رغم فتح باب التوريد السبت الماضي.

وأضاف أن عملية توريد القمح تستغرق عدة أيام بدءا من حصاد المحصول ثم درسه على الأرض، وتعبئته في أجولة ثم نقله إلى الصوامع والشون.

وأضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، بلغت 197,500 فدان بسوهاج، يتوقع أن تورد 140 ألف طن، وأن هناك متابعة يومية لبدء عمليات التوريد من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، والتي تضم جميع وكلاء الوزارات المعنيين، ومتابعة من خلال رؤساء الوحدات المحلية، بالإشراف على الشون والصوامع، والقضاء على أي مشكلة تواجه توريد المزارعين للأقماح .