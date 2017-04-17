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بالصور..حظر دخول "الخيول والحمير" إلى شواطيء في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (1)شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (1)

شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (2)شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (2)

شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (3)شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (3)

شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (4)شرطة المرافق تحظر الحيوانات بالشواطئ (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تحفظ حي المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكرى، اليوم الاثنين، علي عدد من الخيول والحمير لمنع دخولها شواطيء المحافظة، أثناء قضاء المواطنين لعطلة احتفالات شم النسيم.

ولاحظ "بكري"، خلال جولته علي الحدائق والشاطيء برفقة شرطة المرافق والمرور وجود بعض الخيول أثناء محاولة أصحابها إدخالها لتأجيرها للمواطنين.

جرى التحفظ علي 9 خيول و"حمارين"، كما تم منع دخول عدد كبير من الدراجات البخارية من الدخول للشاطئ.

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