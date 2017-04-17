مجازاة 3 رؤساء وحدات محلية ومسئول حدائق بالمنوفية لتغيبهم عن العمل

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مدينة اشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مجازاة كل من رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد، ورئيس الوحدة المحلية بسنتريس، ورئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، ومسئول الحدائق بأشمون، بخصم 3 أيام من رواتبهم، وذلك لعدم تواجدهم في العمل .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس المدينة، اليوم، لمتابعة سير وانتظام العمل بأشمون والقرى التابعة لها.

وأكد بيومي، على استمرار الجولات المفاجئة على المدينة والوحدات المحلية، لمتابعة سير وانتظام العمل ومحاسبة كل مقصر في الجهاز التنفيذي، حتى يتم الوصول لمستوى خدمة متميز يُرضي جميع المواطنين.