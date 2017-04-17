أمن الغربية: ضبط 7 من أعضاء الإخوان للاشتباه بانتمائهم لخلايا إرهابية

الغربية - مروة شاهين:

استمرت المباحث الجنائية بالغربية، بالتنسيق مع ضباط فرع جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، في شن حملات أمنية مكبرة لمداهمة أوكار عناصر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الانتماء لخلايا إرهابية، وأسفرت الحملة عن ضبط 7 أشخاص للاشتباه بتورطهم في أحداث تفجيرات كنيستي مارجرجس والمرقسية بطنطا والإسكندرية.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع ضباط وأفراد قطاع جهاز الأمن الوطني وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط 7 من أعضاء الإخوان المسلمين بتهمة الاشتباه بانتمائهم لخلايا إرهابية متورطة في عدد من العمليات النوعية على مستوى محافظات الغربية ودمياط والبحيرة والإسكندرية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتشكيلات من قوات الأمن المركزي، والمدرعات، ودوريات الشرطة للتأمين.

ونُقل المتهمون إلى مقر الأمن الوطني بطنطا للتحقيق معهم وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية.