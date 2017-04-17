التعاون الإسلامي تعلن مساندتها للأسرى الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام

الرياض- (د ب أ):

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن مساندتها لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً تقديرها ودعمها لصمودهم وإصرارهم على الإضراب عن الطعام من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الاثنين، تأييد المنظمة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المشروعة ومواصلة الجهود من أجل تحقيق الحرّيةِ والعدالة والكرامَةِ لهم.

وشددً على أهمية تدويل قضيتهم في المحافل الدولية، وفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحقهم.

وبدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من صباح اليوم، وذلك تحت عنوان "الحرية والكرامة" احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وللمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.