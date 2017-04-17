أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فيديوجراف: 10 معلومات عن تفجير كفريا والفوعة.. أعنف هجوم في سوريا منذ عام

Google+ Print
فيديوجراف: 10 معلومات عن تفجير كفريا والفوعة.. أعنف هجوم في سوريا منذ عام فيديوجراف: 10 معلومات عن تفجير كفريا والفوعة.. أعنف هجوم في سوريا منذ عام

مصراوي Masrawy

تفجير كفريا والفوعة

القاهرة – (مصراوي):

بأكثر من 126 قتيلا بينهم 60 طفلا على الأقل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة جديدة للتفجير الذي وصف بأنه الأعنف في سوريا منذ عام واستهدف تجمعًا للحافلات في حي الراشدين غربي حلب.

وقع التفجير الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه، يوم السبت، واستهدف حافلات تقل سكانا شيعة وعمال إغاثة السكان كانوا في طريقهم لقرى تخضع للحكومة السورية في إطار اتفاق إجلاء بين الأطراف المتحاربة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟