"لعب وضحك وجد وحب" في حديقة الحرية وكورنيش النيل

كتبت - مادي غيث

تصوير: علاء أحمد

شهد كورنيش النيل وحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا في التحرير، زحامًا شديدًا من المواطنين للإحتفال بيوم شم النسيم، حيث قام المواطنين بالغناء والرقص على أنغام الموسيقي.

وقامت الأسر بالتجمع وتناول البيض الملون والسمك المملح" الفسيخ والرنجه"، واللعب مع أطفالهم، وعلى وجههم علامات السعادة والفرح.

وتعددت أشكال اللعب بين الشباب والفتايات، فمنهم من لعب كرة القدم ومنهم من تجول بالحديقة.

وشهد كورنيش النيل بالتحرير زحام شديد من قبل الشباب والفتايات، حيث قاموا بالتجول على الكورنيش، وأستقلوا "فلوكة"، للتنزه بالنيل ، وعمل رحلات نيلية قصيرة.

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المواطنون وعائلاتهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.